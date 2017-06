Nationaal Informatie Instituut trekt zaken recht

Het Nationaal Informatie Instituut (N.I.I.) benadrukt via een persbericht dat er wordt waargenomen op het ministerie van Justitie en Politie, door minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie & Toerisme. President Desi Bouterse is nog aan het beraden over de opvolging van gewezen minister Eugene van der San op het departement.

Op vooral sociale media gaat het bericht rond dat er al kandidaat naar voren zou zijn geschoven, in de persoon van Rashied Doekhie. Het NII ontkent dit met kracht. Als het moment daar is, zullen de officiële regeringskanalen de samenleving informeren over de nieuwe aan te stellen Justitieminister.