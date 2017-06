Nabestaandenorganisaties staan niet achter Dag van Nationale Rouw

De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) en de Stichting 8 December 1982 willen niets weten van een dag van nationale rouw. De organisaties maken gezamenlijk het punt dat: de 15 moorden van 8 december 1982 zijn gepleegd om politiek lijfsbehoud van de toenmalige militaire machthebbers in Suriname. De mannen werden ‘in opdracht’ om het leven gebracht en dat valt geheel binnen de internationaal aanvaarde definitie van “Politieke Moorden”, namelijk moorden op politiek of anderszins vooraanstaande personen, met het doel politieke macht of staatsmacht te behouden of te verkrijgen.

De misdaden gepleegd tijdens de Binnenlandse oorlog, door zowel opstandige gewapende groepen als militairen, vallen binnen de internationaal aanvaarde definitie van “Oorlogsmisdaden”, namelijk misdrijven zoals marteling en moord, begaan in oorlogstijd tegen burgers en krijgsgevangenen. Dat de hoofdverdachte van 8 december strafproces meent 29 juni als dag van nationale rouw af te kondigen voor “alle slachtoffers van politiek geweld”, is een poging tot geschiedvervalsing, aldus de OGV en de Stichting 8 december 1982.

OGV-voorzitter Betty Goede zegt dat beide organisaties geen heil zien in een dag van nationale rouw.

Met de commissie bedoelt Goede de Nationale Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld onder leiding van Humphrey Jeroe, die ook het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld aanvoert. Dat iedere individu of organisatie vrij is op een geëigende manier leed te kanaliseren, erkent de OGV-voorzitter.

Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, die verder ook van mening is dat door de politieke moorden en de oorlogsmisdaden onder het verzamelbegrip “politiek geweld” te plaatsen, wordt geprobeerd te verhullen dat ze op de eerste plaats de ernstigste schendingen van mensenrechten zijn in de recente Surinaamse geschiedenis.