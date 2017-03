Na 10 jaar opnieuw overleg tussen Suriname en Guyana

Na overleg tussen president Desi Bouterse en zijn Guyanese collega David Granger is de Suriname-Guyana Raad voor Samenwerking afgelopen maandag bijeengekomen in Georgetown, Guyana. Het was al 10 jaar geleden dat de raad nog eens samenkwam. De bedoeling is om de vriendschapsbanden tussen de twee landen te verbreden en te verbeteren.

Tijdens dit overleg werd een aantal gebieden van samenwerking besproken waaronder milieu, klimaatsverandering, gezondheid en transport. Verder werd afgesproken dat de Raad 2 keer per jaar bij elkaar zal komen. Het eerstvolgende overleg van de Suriname-Guyana Raad zal in juli 2017 plaatsvinden in Paramaribo.