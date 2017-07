Muur met Mexico hoeft volgens Trump niet hele grens te beslaan

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de muur die hij wil bouwen op de grens met Mexico mogelijk niet de hele grens hoeft te beslaan. Op plekken met natuurlijke barrières is het geplande bouwwerk niet nodig, vindt hij. “Je hebt bergen, je hebt wilde rivieren en er zijn een aantal gebieden die zo afgelegen zijn dat niet veel mensen daar zullen oversteken”, zei Trump donderdag aan boord van zijn regeringsvliegtuig tegenover Amerikaanse journalisten. Volgens de president is een muur met een lengte tussen de 1.100 en 1.450 kilometer voldoende. De grens tussen de Verenigde Staten en Mexico is ruim 3.300 kilometer lang. Trump vertelde ook dat het belangrijk is dat grenswachten door de muur kunnen kijken, zodat ze gevaren kunnen zien aankomen. “Hoe verschrikkelijk het ook klinkt, maar als ze grote zakken met drugs over de muur gooien, en je hebt mensen aan de andere kant staan, dan zie je die niet aankomen. Als je iets van 60 pond (27 kilo) op je hoofd krijgt, is het over”, aldus de president. De muur met Mexico, die illegale immigratie moet tegengaan, is een van Trumps grootste verkiezingsbeloftes. Sinds hij president werd, heeft hij altijd volgehouden deze belofte te zullen inwilligen. Ook blijft hij zeggen dat Mexico het bouwwerk moet gaan betalen. Trump vroeg het Amerikaanse Congres ruim 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro) voor zijn muur, maar die wil daar voorlopig geen geld voor vrijmaken. De kans is groot dat Democraten in de Senaat de bouw zullen tegenhouden.Volgens ruwe schattingen moet de muur ruim 20 miljard dollar (17,5 miljard euro) kosten. De grens tussen Mexico en de VS heeft op dit moment al 965 kilometer aan barrières, bestaande uit hekken en muren.