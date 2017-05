Mourinho: ‘Iedereen bij Manchester United is erg bedroefd’

José Mourinho zegt dat iedereen bij Manchester United zich erg bedroefd voelt na de aanslag in de stad waarbij maandag 22 mensen om het leven kwamen. De club speelt woensdagavond in het Zweedse Stockholm tegen Ajax in de finale van de Europa League.

“We kunnen nergens anders aan denken dan de slachtoffers en hun families”, zei Mourinho dinsdag voor vertrek naar Zweden op de website van de Engelse club. Ondanks de tragedie gaat United zijn uiterste best doen om Ajax te verslaan in de finale. “We hebben een doel en vliegen naar Zweden om dat doel te bereiken”, stelde de Portugese manager. “Het is spijtig dat we niet met het plezier vertrekken dat we normaal wel altijd hebben voor een grote wedstrijd.” Mourinho denkt dat de spelers kracht halen uit de aanslag op de Manchester Arena. “Hoewel ik hier pas een jaar werk, ken ik de mensen uit Manchester goed genoeg om te weten dat ze er samen de schouders onder zullen zetten.”