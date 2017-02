Mosul en Raqqa binnen zes maanden heroverd op IS’

De Amerikaanse luitenant-generaal Stephen Townsend gelooft dat de steden Mosul en Raqqa binnen een half jaar heroverd zullen hebben op Islamitische Staat. Dat zei Townsend woensdag in een interview met persbureau AP. Zijn woordvoerder bevestigde de uitspraken van de legerleider tegen Reuters. ​Townsend verwacht tevens dat het offensief in het westelijke deel van Mosul “de komende dagen” van start gaat. Vorige maand viel bijna het geheel van het oosten van Mosul in Iraakse handen. Het westelijke deel wordt nog steeds gecontroleerd door IS-strijders.

Townsend denkt dat de strijd om het westen van Mosul een grote uitdaging wordt voor de Iraakse strijdkrachten vanwege de oudere wijken en smallere straten. Aan het offensief in Mosul nemen honderdduizend Iraakse militairen, Koerdische peshmerga’s en sjiitische milities deel. Het is de grootste grondoperatie in Irak sinds de Amerikaanse inval in 2003. De troepen worden vanuit de lucht gesteund door een coalitie onder leiding van de VS. Op de grond zijn ook Amerikaanse adviseurs actief. In totaal zijn in Mosul in 2016 meer dan 16.000 burgers omgekomen door de gevechten.