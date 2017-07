Moslima’s met hoofdoek worden geweerd op rijexamens

Het Rijbesluit van Suriname is onvriendelijk voor de moslimgemeenschap.

Volgens de wet mogen moslima ’s met een hoofddoek op niet meedoen met de rijexamens.

Die worden weggestuurd of zijn verplicht hun hoofddoek af te zetten.

Volgens Amzad Abdoel is dit een beperking op het vrijelijk mogen uitoefenen en beleven van de godsdienst.

Het parlement kan zich in zijn stelling terugvinden. Waarnemend justitieminister Ferdinand Welzijn vindt de zorgpunten van het parlement terecht.

Minister Ferdinand Welzijn van Justitie en Politie ad interim. Hij zegt het rijbesluit te zullen nagaan en eventuele beperkingen voor de moslimgemeenschap om het rijexamen te mogen maken weg te nemen. Zoals de wet er nu voor staat mogen moslima’s niet met een hoofdoek meedoen met het rijexamen.