Moskou wil geen hard optreden tegen Noord-Korea

Rusland wil geen hardhandige pogingen om de crisis rond Noord-Korea op te lossen. Militair ingrijpen of een economische boycot zijn geen optie. Dit is ook de mening van China, beklemtoont de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, vandaag. China heeft Noord-Korea intussen opgeroepen geen VN-resoluties te schenden. Het land heeft gisteren een langeafstandsraket gelanceerd die volgens het regime in Pyongyang geschikt is voor het afvuren van grote kernkoppen. De Amerikaanse president Trump vindt dat China veel meer moet ondernemen om de dreigingen die van het regime in Pyongyang uitgaan, weg te nemen. Hij veroordeelt de handel die China met Noord-Korea voert en vraagt zich af aan welke kant van het conflict China staat. Trump spreekt zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping eind deze week op de top van de G20 in Hamburg. De VN-Veiliheidsraad is vandaag in een spoedzitting bijeen om de raketlancering van Noord-Korea te bespreken.