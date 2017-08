Montreal stelt olympisch stadion beschikbaar voor vluchtelingenopvang

Montreal heeft de poorten van het olympisch stadion, dat werd gebouwd voor de Zomerspelen van 1976, geopend voor asielzoekers. Daartoe is besloten om de groeiende stroom vluchtelingen aan te kunnen. Steeds meer migranten, die in de VS uitzetting vrezen, steken de Canadese grens over. De nieuwszender CBC meldde dat Praida, de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de opvang, een hal heeft gereserveerd voor tijdelijke huisvesting. Er komen honderd tot 450 bedden te staan. Woensdag is de eerste bus vluchtelingen, onder wie kinderen en zwangere vrouwen, gearriveerd in het bijzondere onderkomen. Burgemeester Denis Coderre heette de nieuwe gasten via Twitter welkom en beloofde hen alle steun van de stad. Hoewel er geen officiële cijfers bekend zijn gemaakt door de federale overheid, hebben in de maand juli naar schatting 1.200 vreemdelingen zich gemeld in de provincie Quebec in de hoop een verblijfsvergunning te krijgen. In juli 2016 hielp Praida er slechts 180.