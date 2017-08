Monsterzege voor zittend president Rwanda

In Rwanda heeft de kiescommissie bekendgemaakt dat zittend president Paul Kagame 98 procent van de stemmen heeft gekregen bij de presidentsverkiezingen. De uitslag is geen verrassing. De 59-jarige Kagame is al sinds 1994 de machtigste man van het land en sinds 2000 officieel president. Twee jaar geleden werd de grondwet aangepast waardoor hij tot 2034 aan de macht zou kunnen blijven. De president had twee uitdagers bij de verkiezingen. Die hebben Kagame beschuldigd van het ondermijnen van hun campagne. De partij van Kagame zegt dat er niets ongeoorloofd is gebeurd.