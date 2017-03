Mogelijk 200 doden door kapseizen vluchtelingenboten bij Libië

Een Spaanse hulporganisatie vreest dat er voor de kust van Libië meer dan 200 migranten zijn omgekomen. Ze zaten op twee grote rubberboten die zijn omgeslagen. De hulporganisatie, Proactiva Open Arms, heeft vijf lichamen uit het water gehaald en zegt dat er geen overlevenden zijn gevonden. Op elk van de boten zou plaats zijn geweest voor zo’n 100 mensen, maar mensensmokkelaars zetten geregeld meer mensen op een boot dan verantwoord is.

Mogelijk waren er bij elkaar zelfs 250 mensen aan boord. De doden zijn alle vijf Afrikaanse mannen tussen de 16 en 25 jaar oud. Geschat wordt dat in de eerste drie maanden van dit jaar al ruim 500 migranten op de Middellandse Zee om het leven zijn gekomen, de meesten op de route naar Italië via Libië. Dat zijn er fors meer dan in dezelfde periode vorig jaar, doordat de route via Turkije naar Griekenland min of meer afgesloten is. In die tijd kwamen in Italië zo’n 20.000 vluchtelingen veilig aan.