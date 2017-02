Moengo nog steeds gebukt onder stroomonderbrekingen

Een bepaald gebied in Moengo gaat nog steeds gebukt onder stroomonderbrekingen. Ondanks de verzekering van Rabin Parmessar, de directeur van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), dat het ongemak woensdag helemaal zou zijn verholpen. De plaatselijke bewoners die dit hoorden waren blij. Die blijheid heeft nu plaatsgemaakt voor irritatie, zegt een burger uit Moengo. Kan ook niet anders wanneer elektrische apparaten en dergelijke kapot gaan en er nergens geclaimd kan worden, zegt de geïrriteerde bewoner.

