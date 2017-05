Moeders leren leiderschap nemen in deze tijd

RUMAS houdt Moederdag special met thema

Als dank voor wat moeders voor de jeugd doen en betekenen, houdt RUMAS dit jaar in CCS een Moederdag special, voor 350 moeders/vrouwen. Het thema dat eraan is verbonden is: ‘Hoe blijf ik als moeder staande in deze tijd’. Door middel van een aantal trainingen worden de moeders tools aangereikt hoe met deze situatie van ook economische onstabiliteit om te gaan zegt Emmy Hart, de grondlegger van RUMAS.

Moeders verdienen het om een speciale dag te beleven in het kader van Moederdag. Echter houdt hun werk op die dag niet op. RUMAS houdt geregeld activiteiten waarbij zowel moeders als vaders handvatten worden gegeven om het kind bijvoorbeeld op spoor te houden.

Sinds 2009 houdt de stichting zich bezig met het opleiden en begeleiden van jongens die onder meer worden gerekend tot vroege schoolverlaters. RUMAS is de afkorting van Reik Uit naar Meer of MAS. En de stichting probeert hen dit ook aan te leren. Het is in ieder geval geen makkelijke taak.

Het blijft hard timmeren aan de weg, geeft Hart toe. Het aansterken van de moeders draagt een steentje bij. Hen bijbrengen hoe zich staande te houden onder de huidige economische omstandigheden kan in huis veel helpen.

