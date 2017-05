Met het thema: ‘Hoe blijf ik als moeder staande, in deze tijd’, heeft Stichting RUMAS zaterdag een bewustwordings Prakseri Dey georganiseerd in CCS. Van 07:00u ‘s morgens tot bijna 18:00u in de avond zijn ruim 350 moeders behalve op lekker eten en drinken ook vergast op diverse trainingen.