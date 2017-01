‘MOEDER MEISJE TREKT AANGIFTE TEGEN SFB-RAPPERS IN’

Delict ambtshalve vervolgbaar

De moeder van het meisje dat seks had met leden van de populaire Haagse groep Strictly Family Business (SFB), heeft de politieaangifte tegen de bandleden ingetrokken. Dat meldt de NOS op gezag van haar correspondent in Paramaribo, die een verklaring die gedateerd is op 1 januari 2017 heeft kunnen inzien.

De moeder deed bijna twee jaar geleden aangifte tegen de bandleden nadat er een seksvideo met haar toen 15-jarige dochter veel werd gedeeld op sociale media.

Drie van de vier bandleden werden eind december in een hotel in Paramaribo opgepakt. Sindsdien zitten ze, afzonderlijk van elkaar, vast in verschillende politiecellen in de Surinaamse hoofdstad. Afgelopen woensdag werd hun voorarrest met dertig dagen verlengd.Volgens het Surinaams recht verandert met de intrekking van de klacht verder weinig aan de zaak omdat het gepleegde delict volgens juristen ambtshalve vervolgbaar is. met andere woorden kan het OM de zaak gewoon doorzetten. Redaktie/ DWT