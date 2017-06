Minstens zes doden bij enorme brand in woontoren Londen

Bij de zeer grote brand in een woontoren met 27 etages in het westen van Londen vandaag zijn minstens zes doden gevallen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Eerder op de dag sprak een woordvoerder van de brandweer al van een onbekend aantal doden, maar ze wilde niet speculeren over het aantal. De brand is door nog onbekende oorzaak op de tweede verdieping begonnen en heeft zich snel door de hele torenflat uitgebreid. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, zegt dat de vragen over de veiligheid beantwoord moeten worden. Enkele bewoners laten weten dat zij het advies kregen om bij een brand in hun appartement te blijven.

De brandweercommissaris van Londen zei dat ze in de 29 jaar die ze nu werkt “nog nooit zoiets groots had meegemaakt”. Voor de bewonerscommissie van de Grenfell Tower, de Grenfell Action Group, komt de brand in ieder geval niet als een verrassing. Brandblussers in het gebouw waren al jaren niet meer getest. De verhuurder heeft niet genoeg hebben gedaan om de situatie te verbeteren, vinden ze. Ook zijn er vermoedens dat een speciale coating de brand heeft verergerd. Al in 2013 heeft defecte bedrading gezorgd hebben voor problemen met de elektriciteit. Het brandende flatgebouw dat 24 verdiepingen heeft, stamt uit 1974 en telt 120 woningen. Een dergelijke brand in Londen is “heel bijzonder” te noemen daar de bouwschriften in Engeland heel streng zijn.