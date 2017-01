Ministers luchten hun hart in regeringsvergadering

Er zijn harde woorden gevallen in een regeringsvergadering maandag, die voorgezeten werd door president Desi Bouterse. Starnieuws verneemt dat diverse ministers hun hart hebben gelucht over zaken die hen dwars zitten.

De meeste leden van de regering hebben erover geklaagd dat zij niet op tijd gelden krijgen die goedgekeurd zijn. Zij willen ook meer weten over het leningenbeleid. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is nog uitlandig en was daardoor niet op de vergadering. De rol van raadsadviseurs is ook aan de kaak gesteld. Ministers vinden dat besluiten die genomen worden in de Raad van Ministers worden gedesavoueerd.

Doorgaans praten ministers onderling over wat hen dwars zit, maar met de president erbij wordt er minder geklaagd. Afgesproken is dat er meer regeringsvergaderingen zullen komen. Er wordt een vergadering belegd wanneer Hoefdraad terug is.

De president is nog steeds van plan om de reshuffeling die hij enige tijd geleden aangekondigd heeft, door te voeren. Het is nog niet duidelijk welke ministers hij wil vervangen. Het voornemen is nog steeds aanwezig. Starnws