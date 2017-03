Ministerie van Openbare Werken & Transport legt zwaar transport Wijdenbosch brug aan banden

De toevoeging van het departement Transport aan het ministerie van Openbare Werken begint de eerste vruchten af te werpen.

In overleg met de Vereniging van Zwaar Transporteurs worden afspraken gemaakt om de situatie op bepaalde routes beter te reguleren. Zo zullen bepaalde zware transporten vanuit het binnenland binnenkort uitsluitend via het water plaatsvinden, terwijl ook het zwaar transport over de Wijdenbosch brug aan banden zal worden gelegd. Er bestaan plannen om slechts tijdens de nachtelijke uren zware vrachten op de brug toe te staan, zegt minister Jerry Miranda van OW & T.

Minister Miranda weet verder mee te delen dat het Dalian 4 asfalteringsprogramma in de startblokken staat.

In de nieuwe overeenkomst met de Chinese multinational is onder andere het herstel en vergroting van de capaciteit van een aantal primaire wegen, opgenomen

