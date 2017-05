Ministerie van Arbeid streeft naar welzijnssamenleving

Verbetering nationale productiviteit speelt daarin grote rol

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid streeft naar een welzijnssamenleving. In het kader daarvan heeft de bewindsman onlangs van gedachten gewisseld met een buitenlandse expert op het gebied van verhoging van productiviteit, Carlos Elias. Dit schrijft het ministerie in een persverklaring. De strategische sleutel om zo een welzijnssamenleving te creëren is volgens Moestadja een daadwerkelijke verhoging van de nationale productiviteit die verder zal leiden tot een verhoging van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De inzet en mobilisatie van de factor mens zal bij dit streven bepalend zijn. De minister van Arbeid vindt dat de gewenste verhoging van de nationale productiviteit ook moet uitmonden in onder meer een betere economie met betere lonen, creatie van werkgelegenheid, groei van het klein ondernemerschap en de duurzame beleving van decent work onder de beroepsbevolking in het land. Met deze kernpunten in gedachten is er reeds een ontwerpwet “Nationaal Productiviteitscentrum” in mekaar gezet. De bedoeling hierachter is om partnerschap te bevorderen tussen de tripartiete partners (vakbeweging, werkgevers en de overheid) bij issues die direct betrekking hebben op het bevorderen van de bedrijfsproductiviteit.