Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is voorlopig niet telefonisch te bereiken. Dat wordt mede gedeeld door het NII. Er is een storing opgetreden en wanneer die verholpen zal zijn is niet bekend. Tot nader orde is HI&T wel te bereiken met de nummers 402080 en 402289 en ook via e-mail.