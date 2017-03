Ministerie Buitenlandse Zaken en SLM klinken op samenwerking

Tijdens een bezoek van de directeur van SLM, Robbi Lachmising, aan de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack- Beighle, is geklonken op een samenwerking. SLM wil inspanningen leveren om zijn passagiersbestand en het aanbod van reisbestemmingen uit te breiden. Ze kunnen hierbij rekenen op de steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie wil de historische plaats die de SLM heeft in Suriname waarborgen en verder gestalte te geven. Bewindsvrouw Pollack en SLM directeur Lachmising, hebben gepraat over de actuele bewegingen in het internationaal vliegverkeer en hoe de SLM zich kan uitbreiden.