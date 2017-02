Minister Yldiz Pollack- Beighle naar 28ste Staatshoofden- en Regeringsleiders Vergadering

Minister Yldiz Pollack- Beighle van Buitenlandse Zaken is afgereisd naar Georgetown Guyana voor de 28ste Staatshoofden- en Regeringsleiders vergadering. Deze vergadering begint vandaag donderdag 16 februari en eindigt morgen, vrijdag 17februari. De vergadering wordt voorgezeten door de Guyanese President, David Granger, die ook voorzitter is van de CARICOM.

Het is belangrijk dat Suriname participeert aan deze vergadering, niet alleen vanwege het feit dat ons land lid is van de CARICOM, maar het is nog belangrijker dat Suriname haar stem laat horen. Verder spelen enkele zaken die voor Suriname erg belangrijk zijn, waaronder de markttoegang van producten vanuit Suriname naar de overige lidstaten van de CARICOM.

De minister zal ook bilaterale gesprekken voeren met collega’s van onder andere Trinindad en Tobago. Met de Trinidadiaanse collega zal er gesproken worden over de toegang van Surinaamse producten op de Trinidadiaanse markt, ook zal er ook gesproken worden met de Guyanese ambtgenoot over de samenwerkingsrelatie. Met het CARICOM Secretariaat zal de minister praten over trainingen en capaciteitsopbouw ten behoeve van overheidsdienaren.