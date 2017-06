Minister van Justitie VS ontkent contact met Russen over verkiezing

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions ontkent op enige wijze contact gehad te hebben met Russen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Dat zei Sessions onder ede tijdens een hoorzitting van de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat. De voormalige Republikeinse senator van de staat Alabama stelde bovendien dat niemand van het campagneteam van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump contact heeft gehad met vertegenwoordigers van de Russische overheid.

Sessions heeft eerder al laten weten dat hij de Russische ambassadeur Sergey Kislyak twee keer heeft ontmoet, maar dat ging volgens de Justitieminister niet over de verkiezingen. Die verklaring werd eerder in twijfel getrokken. Een derde gelegenheid waar Sessions Kislyak zou hebben ontmoet was een bijeenkomst in het Mayflower hotel in Washington, maar Sessions zegt zich niet te herinneren dat hij de ambassadeur daar heeft gesproken. Sessions heeft zich eerder teruggetrokken uit het Ruslandonderzoek. Volgens de minister heeft hij dat gedaan omdat hij campagne-adviseur van Trump is geweest en de regels van zijn ministerie dat voorschrijven. Sessions zei wel te geloven dat Russen zich met de Amerikaanse verkiezingen hebben bemoeid.