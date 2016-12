Minister Noersalim installeert Werkgroep Hoger Beroepsopleiding Ambtenaren

De Werkgroep Hoger Beroepsopleiding Ambtenaren, die gisteren door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken in ingesteld, moet een evaluatie maken over wat het veld wil en wat de huidige situatie is met betrekking tot het opzetten tot de opleiding. Belangrijk is dat theorie en praktijk met elkaar overeenkomen.

De op te zetten beroepsopleiding vloeit voort uit een samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Minister Salim zegt dat gebleken is dat er binnen fiso dusdanige vereisten zijn, dat ambtenaren met jarenlange ervaring, maar zonder theoretisch kader, niet kunnen worden bevorderd tot een hogere functie. De bewindsman wilt nu dus dat ambtenaren van alle ministeries middels de beroepsopleiding de gelegenheid krijgen te groeien binnen de ambtenarij.

Voor Onderwijsminister Robert Peneux moeten niet alleen de traditionele ambtenaren worden opgeleid. Ook ambtenaren die al jaren in het systeem zitten en geen drie- of vierjarige hbo willen volgen, maar zich toch willen specialiseren, wel de ruimte moeten krijgen binnen de op te zetten opleiding. Voor deze opleiding wordt er gelijk aan de accreditatie gewerkt. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de beide ministeries.