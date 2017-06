Minister Miranda: Suriname benadeelde winstdeling veerverbinding Guyana

Suriname is niet tevreden met de inkomsten die het krijgt uit de veerverbinding met Guyana. Komende week treedt een Surinaamse afvaardiging in gesprek met de Guyanese counterpart over onder andere de verdeling van de winst. De raad van commissarissen van de twee raden bij het parastataal bedrijf zijn intussen ontheven.

Volgens Transportminister Jerry Miranda heeft de ontheffing niets te maken met duistere praktijken, maar met nieuwe beleidsinzichten van de regering.

Wat de inkomsten betreft wordt van Guyana medewerking verwacht voor een betere verdeling van de winsten:

Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) over de verdeling van de winst uit de Canawaima veerverbinding met Guyana.

Komende week gaat een Surinaamse delegatie in onderhandeling met de Guyanezen om de verdeling te bespreken, omdat Suriname niet tevreden is met het deel dat het krijgt. BC/new 06:00u