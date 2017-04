Minister Justitie en Politie gaat voor harmonieuze samenwerking met KPS

Minister Eugene van der San van Justitie en Politie heeft gisteren een kennismakingsbezoek gebracht aan het Korps Politie Suriname. De belangrijkste boodschap daarbij was dat hij zich zal inzetten voor een harmonieuze samenwerking met de politie organisatie.

De bewindsman zegt kennis te dragen van het reilen en zeilen binnen de politie organisatie en bereid is om de rechtspositionele problemen in her beschouwing te nemen en op te lossen. Voor de minister is het belangrijk dat rechtspositionele zaken van alle personeelsleden bij het KPS goed geregeld zijn, zodanig dat de politie in een sfeer moet werken waarbij er geen ontevredenheid heerst.