Minister Algoe bevestigd leningen voor agrarische productie

De toekomst voor de agrarische productie ziet er volgens Minister Soeresh Algoe van landbouw, Veeteelt en Visserij goed uit. Tegenover Radio 10 zegt de bewindsman dat een drietal internationale monetaire leningen zo goed als zeker in de pijplijn zitten. De Islamic Development Bank leent het land bijkans 15 miljoen USD, voor hoofdzakelijk het realiseren van laboratoriumfaciliteiten, gewasselectie en de ontwikkeling van waterschappen. De Europese Ontwikkelingsbank lijkt bereid om een ongeveer 14 miljoen euro lening te verstrekken, bestemd voor onder meer de plantenteelt. En de derde speler is de Eximbank of India. Met die lopen de afspraken voor financiering van waterpompen, waarmee de rijstteelt in voornamelijk Nickerie gebaat is, zegt Algoe.

