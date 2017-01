Faizal Abdoelgafoer is nu officieel de voorzitter van het hoofdbestuur van de NDP jongeren. Abdoelgafoer heeft ruim een jaar gefungeerd als waarnemend voorzitter. Op 5 januari droeg Sergio Akiemboto officieel de functie over. Akiemboto was al die tijd de erevoorzitter van het jongerenbestuur van de Nationale Democratische Partij.