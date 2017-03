’Miljoenen Amerikanen verliezen zorgpolis’

Bij de vervanging van Obamacare door een nieuwe zorgwet van de Republikeinse regering verliezen volgend jaar minimaal 14 miljoen Amerikanen hun zorgverzekering. Dat is de conclusie van het rapport van een onafhankelijke commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat gisteren is gepresenteerd. In totaal zullen 52 miljoen Amerikanen in 2026 onverzekerd zijn onder de nieuwe zorgwet van de regering Trump. Onder Obama kregen 20 miljoen Amerikanen de afgelopen acht jaar voor het eerst een verzekering voor zorgkosten. Velen van hen zullen deze nu weer verliezen. Als Obamacare onveranderd zou blijven zijn in 2026 28 miljoen Amerikanen onverzekerd, zo blijkt uit het rapport. De cijfers hebben voor onrust gezorgd onder een deel van de Republikeinse congresleden. Zij vrezen dat ze hun zetel zullen verliezen bij de tussentijdse verkiezingen in 2018 als de nieuwe zorgwet van kracht wordt. Het Huis van Afgevaardigden had al voor de omverwerping van Obamacare gestemd.