Miljoen mensen tekenen petitie om staatsbezoek Trump aan VK te annuleren

Meer dan een miljoen mensen hebben een petitie getekend tegen een bezoek van de Amerikaanse president Trump aan het Verenigd Koninkrijk. De petitie werd in de afgelopen dagen vaker getekend nadat Trump het inreisverbod van de Verenigde Staten aanscherpte, met als gevolg dat een aantal personen ondanks geldige documenten, het land niet meer in mag. Een federale rechter in de staat New York heeft echter geoordeeld dat personen die in de VS zijn geland en een geldig visum hebben, moeten worden toegelaten.

Het bezoek van Trump aan het Verenigd Koninkrijk waar de petitie zich op richt, werd aangekondigd na het bezoek van de Britse premier May aan de VS. Ook vanuit de Britse politiek komen negatieve geluiden op het bezoek van Trump aan het VK dat May heeft aangekondigd. Er is overigens nog geen datum voor het staatsbezoek van Trump, waarbij hij waarschijnlijk ook een ontmoeting heeft met de Britse koningin Elizabeth. Het Britse parlement moet zich binnenkort buigen over de petitie tegen het staatsbezoek van Donald Trump aan de Britse koningin. Volgens de regels moet het Lagerhuis de petitie in behandeling nemen wanneer er minstens 100.000 handtekeningen zijn opgehaald. Vorig jaar sprak het Britse parlement al over de vraag of Trump, die toen nog geen president was, de toegang tot het Verenigd Koninkrijk moest worden geweigerd.