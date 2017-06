Militairen Niger redden achtergelaten migranten uit Sahara

In het noorden van Niger heeft een militaire patrouille een groep van meer dan 90 migranten gered uit de Sahara. De vluchtelingen doorkruisten de woestijn op weg naar Libië, om daar op een boot naar Europa te stappen. Mensensmokkelaars hadden de migranten, onder wie veel vrouwen en kinderen, in de woestijn achtergelaten zonder water en voedsel. Toen ze werden gevonden, waren ze er slecht aan toe. Een kind heeft het niet overleefd. Ondanks de enorme hitte stierven de vluchtelingen niet van de dorst omdat ze in de buurt van een bron bivakkeerden, zegt een woordvoerder van de Organisatie voor Migratie (IOM). Volgens de migratieorganisatie laten mensensmokkelaars vluchtelingen aan hun lot over als die geen extra geld meer kunnen betalen voor hun reis, of om niet gepakt te worden bij controleposten. De meeste migranten komen uit Nigeria, Senegal en Burkina Faso.