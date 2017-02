Om te komen tot de Wet Waterexport is eerst een milieustudie nodig. Wanneer er exact zal worden begonnen met het exporteren van water heeft naast het in orde maken van de milieustudie (de ESIA) en het binnenhalen van investeerders, vooral te maken met de wetgeving die hier in Suriname in orde gemaakt moet worden, zegt Erlyn Power woordvoerster van Amazone resources.