Milieuactivist Erlan Sleur hekelt kwikworkshops

Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en het World Wildlife Fund Guianas (WWF) hielden van de week een tweedaagse workshop over kwik. Het doel is: het vergroten van het bewustzijn tussen belanghebbenden dat kan leiden tot een nauwere samenwerking, het uitwisselen van gedachten met deskundigen over het langzaam stoppen met het gebruik van kwik en het opstarten van een regionale discussie.

Milieuactivist Erlan Sleur vindt dat het teveel van hetzelfde is. Er zijn al verschillende workshop over dit onderwerp gehouden en wat maar niet eruit komt is beleid.