Milieu Watch Suriname voert educatie op

De situatie rond de schade van Asbest is zorgwekkender dan gedacht. Dit heeft de stichting Milieu Watch Suriname vervat in een documentaire die deze week is gelanceerd.

Middels het filmpje hoopt de organisatie de bewustwording van de schade van asbest, maar ook andere milieuvervuiling aan te tikken. De komende tijd zal de milieueducatie opgekrikt worden. Van verzekeringsmaatschappij FATUM heeft de stichting alvast vijfduizend US dollars gekregen om hiertoe over te gaan.

Wil Codrington, woordvoerder van Milieu Watch Suriname. Daarvoor Humphrey Schuurman voorzitter van de stichting over de milieueducatie die de komende tijd naar een hoger niveau getild zal worden.