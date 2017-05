Mexico: 23.000 doden door geweld, en dat zonder oorlog

In Mexico zijn vorig jaar 23.000 mensen gedood. Dat is meer dan in Irak en Afghanistan, met respectievelijk 17.000 om 16.000 slachtoffers. Alleen in Syrië stierven vorig jaar meer mensen door geweld dan in Mexico, staat in een onderzoek van de invloedrijke Britse denktank International Institute for Strategic Studies (IISS). Drugskartels vechten in Mexico een bloedig conflict uit. Onder anderen journalisten en ambtenaren worden gericht vermoord.

De kartels proberen regio’s te zuiveren van rivaliserende bendes om zo het monopolie op de drugshandel te krijgen. De Mexicaanse kartels verdienen volgens een schatting van het Amerikaanse Homeland Security tussen de 19 en 29 miljard dollar per jaar. Voor de oorlogen in Irak, Syrië en Afghanistan is in de internationale media veel aandacht. Mexico komt er in dat opzicht bekaaid vanaf. Dat is omdat Mexico geen oorlog is in de politieke zin van het woord.