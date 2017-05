Merkel dreigt Erdogan met vertrek troepen

Duitsland trekt zijn troepen terug van de Turkse luchtmachtbasis Incirlik als Duitse parlementariërs die niet mogen bezoeken. Daarmee dreigde de Duitse bondskanselier Angela Merkel donderdag bij aankomst op de NAVO-top in Brussel, waar ook de Turkse president Erdogan aanwezig is. Merkel zal de boodschap ”zeer duidelijk” aan hem overbrengen. Berlijn zei eerder al te overwegen de ongeveer 260 militairen naar Jordanië te verplaatsen, maar het dreigement wordt nu concreter. Erdogan zei woensdag dat hij nog niets had gehoord uit Berlijn. Hij voegde eraan toe dat het hem weinig kan schelen en er geen groot probleem in te zien. De Duitse militairen zijn in Incirlik vanwege de strijd tegen Islamitische Staat.