Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor meer doden Middellandse Zee

Strengere regels voor organisaties die bootmigranten redden op de Middellandse Zee, kunnen het aantal verdrinkingsdoden met duizenden verhogen. Daarvoor waarschuwen Amnesty International en Human Rights Watch (HRW). Italië is samen met de Europese Commissie bezig een gedragscode op te stellen voor hulporganisaties (ngo’s). Die zouden geen drenkelingen meer mogen oppikken in Libische wateren, hun transponders niet meer uit mogen zetten en niet meer mogen telefoneren met mensen op smokkelbootjes of gebruikmaken van lichtsignalen, blijkt uit een gelekte versie van de code. Ook het overzetten van drenkelingen naar een ander schip zou niet meer worden toegestaan, waardoor reddingsteams die zelf naar Italië moeten brengen en dus lang weg zijn van de plekken waar mensen in nood verkeren. Ngo’s die de code overtreden, zouden niet meer mogen aanmeren in Italië. “Gezien de omvang van de tragedies op zee en het vreselijke misbruik van migranten en asielzoekers in Libië, zou de EU met Italië moeten werken aan verbetering van de zoek- en reddingsacties in de wateren bij Libië en niet aan beperking daarvan”, aldus Amnesty en HRW. De EU-landen willen dat de gedragscode er snel komt.