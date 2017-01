Op 19 januari is er in het Mismanproject een menselijk skelet aangetroffen. Bij onderzoek trof de politie in de buurt hiervan een rose kleurige broek aan. Dit doet vermoeden dat het gaat om de stoffelijke resten van Theodorus Asoiti. Deze 76 jarige man is als vermist opgegeven in november 2016. Verder onderzoek gaat precies moeten uitwijzen of het werkelijk om de vermiste bejaarde gaat.