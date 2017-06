Melania Trump na vijf maanden verhuisd van New York naar Witte Huis

Bijna vijf maanden na president Trump is ook first lady Melania naar het Witte Huis verhuisd. Ze plaatste vannacht op Twitter een foto van haar nieuwe uitzicht, met daarbij de tekst: “Ik kijk uit naar de herinneringen die we in ons nieuwe huis gaan opbouwen.” Na de inauguratie van Donald Trump bleven Melania en hun 11-jarige zoon Barron in eerste instantie in New York wonen, zodat hij zijn schooljaar kon afmaken. Inmiddels zit het schooljaar voor Barron Trump erop. Vanaf dit najaar zal hij naar een privé-school in de buurt van Washington gaan.