Meeste verdachten aanslag Londen vrijgelaten

Negen van de elf mensen die waren opgepakt in verband met de aanslag woensdag bij het Britse parlement, zijn op vrije voeten gesteld. Dat meldt Scotland Yard. Volgens de politie blijven nog twee verdachten uit Birmingham van 27 en 58 jaar vastzitten. Zij worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. Twee vrouwen uit Londen van 32 en 39 jaar zijn tot eind van deze maand op borgtocht vrijgelaten. Tegen hen loopt nog een nader onderzoek. Zeven anderen zijn geen verdachten meer. De politie probeert uit te zoeken of de dader, Khalid Masood, alleen handelde. Tevens onderzoekt de politie of hij versleutelde WhatsApp-berichten verstuurde voordat hij de aanslag pleegde. De politie heeft contact gehad met zo’n 3.500 getuigen en er zijn honderden afbeeldingen van de aanslag geüpload op het online platform van de politie. Mensen die de 52-jarige aanslagpleger Khalid Masood kenden, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie. Masood reed woensdagmiddag met een auto voetgangers aan op de Westminsterbrug. Daarna stak hij een agent neer bij het parlementsgebouw die aan zijn verwondingen overleed. Masood werd daarop doodgeschoten door de politie. In totaal kwamen vijf mensen om het leven. Vijftig raakten gewond, 31 van hen werden in het ziekenhuis behandeld en twee van hen verkeren nog in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook twee agenten.