‘Meest gehate man van Amerika’ schuldig aan fraude

De Amerikaan die berucht werd omdat hij een aidsmedicijn enorm duur maakte, is schuldig bevonden aan fraude. Martin Shkreli’s straf wordt later bepaald. Hij kan een celstraf van maximaal twintig jaar krijgen. Shkreli werd in 2014 wereldwijd bekend toen zijn farmaceutische bedrijf een aidsmedicijn kocht en de prijs van het ene op het andere moment verhoogde van 13,50 naar 750 dollar per pil. Na veel druk draaide hij zijn beslissing terug. De kwestie kwam hem wel op de bijnaam ‘meest gehate man van Amerika’ te staan. De 34-jarige Shkreli werd nu aangeklaagd omdat hij investeerders had misleid. Hij stak hun geld in slechte beleggingen en probeerde de verloren miljoenen met een piramide-achtige zwendel terug te verdienen. Zo verklaarde Shkreli aan investeerders dat hij 40 miljoen op de bank had staan, terwijl hij maar 300 dollar had.

Een jury heeft Shkreli nu schuldig bevonden aan drie van de acht aanklachten. Na de uitspraak sprak hij van “een heksenjacht van epische proporties”. Het was in eerste instantie al moeilijk om een jury samen te stellen. Van de 240 potentiële juryleden zeiden er bijna 200 dat ze geen objectief oordeel over hem konden vellen. Ze noemden hem een “slang” en “het gezicht van de hebzucht van bedrijven”.