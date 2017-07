Meerderheid Amerikaanse Senaat stemt tegen afschaffen Obamacare

Een meerderheid in de Amerikaanse Senaat heeft woensdag gestemd tegen de plannen van president Donald Trump om de zorgwet van zijn voorganger Barack Obama af te schaffen. Veel Republikeinen stemden tegen, omdat ze vinden dat er nog geen acceptabel alternatief is. De senatoren stemden met 44-55 stemmen tegen de afschaffing. Onder de nee-stemmers waren zeven Republikeinen. De ‘Grand Old Party’ heeft met 52 van de honderd senatoren maar een kleine meerderheid in de Senaat. De Democraten stemden unaniem tegen, meldt The New York Times. Als het voorstel door de stemming was gekomen, zouden de Senatoren twee jaar de tijd hebben gekregen om een alternatieve zorgwet op te stellen.

De eerste versie van een alternatieve zorgwet, Trumpcare genoemd, werd begin dit jaar afgekeurd in het Huis van Afgevaardigden. Een tweede poging had wel succes, maar stuitte op bezwaren in de Senaat. Een aangepaste versie van het plan kon daar wederom niet op een meerderheid rekenen. De volgende stap voor de Republikeinse partijleiding is waarschijnlijk het opstellen een afgeslankte versie van de afschaffingsplannen, waarmee ze naar een onderhandelingscommissie van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden kunnen stappen.