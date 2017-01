meer-dan-150-gevangenen-bevrijd-uit-filipijnse-gevangenis-na-aanval

Een groep van ongeveer honderd gewapende mannen die gelieerd zouden zijn aan islamitische rebellen heeft bij een aanval op een Filipijnse gevangenis één bewaker gedood en meer dan honderdvijftig gevangenen bevrijd. Volgens de directeur van de North Cabato districtsgevangenis in het zuiden van het land ging het om een goed georganiseerde aanval. Van de ruim vijftienhonderd gevangenen ontsnapten er meer dan 150. De Moro Islamic Liberation Front zou verantwoordelijk zijn voor de aanval. In 2014 sloot de regering nog een vredesverdrag met deze rebellengroep. De overwegend katholieke Filipijnen hebben al langer te maken met opstandige islamitische rebellengroepen in het zuiden van het land.