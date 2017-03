Meer ‘belangrijke’ arrestaties na aanslag Londen

De Britse politie heeft nog eens twee belangrijke verdachten gearresteerd naar aanleiding van de aanslag in Londen woensdagmiddag. Dat laat adjunct-commissaris Mark Roley vrijdagochtend weten. De arrestaties vonden plaats in het midden en in het noorden van Engeland. Het totale aantal gearresteerden staat daarmee op tien, maar negen verdachten zitten nu nog vast. Een vrouw is op borgtocht vrijgelaten. Op vijf adressen wordt nog gezocht naar bewijsmateriaal, zestien zoekingen zijn inmiddels afgerond en er zijn zo’n 2.700 items verzameld.

De politie heeft contact gehad met zo’n 3.500 getuigen en er zijn honderden afbeeldingen van de aanslag geupload op het online platform van de politie. Mensen die de 52-jarige aanslagpleger Khalid Masood kenden worden opgeroepen contact op te nemen met de politie. Wat er tot dusver van Masood bekend is, is dat hij als Adrian Russell Ajao ter wereld kwam in Kent. Recentelijk woonde hij Birmingham. Zijn eerste veroordeling in 1993 was voor vernielingen, in 2003 werd Masood veroordeeld voor het in het bezit hebben van een mes. Een deel van de arrestaties die plaats hebben gevonden waren in Birmingham, maar ook in Londen zelf zijn mensen opgepakt. Masood reed woensdagmiddag met een auto voetgangers aan op de Westminsterbrug. Daarna stak hij een agent neer bij het parlementsgebouw. Masood werd daarop doodgeschoten door de politie. In totaal kwamen vijf mensen om het leven. Veertig raakten gewond, 28 van hen liggen nog in het ziekenhuis.