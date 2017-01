meer-asielaanvragen-in-duitsland-dan-rest-van-eu-landen-samen

Duitsland heeft over de eerste drie kwartalen van vorig jaar meer asielaanvragen gehad dan alle andere EU-staten samen. Dat melden Duitse media op basis van gegevens van Europees statistiekbureau Eurostat. In de hele EU vroegen 988.000 mensen van januari tot en met september om asiel. Met 658.000 gevallen werd ruim twee derde daarvan gedaan in Duitsland.

Italië staat met 85.000 verzoeken op afstand op de tweede plaats, gevolgd door Frankrijk met 63.000 zaken. Nederland staat op de zesde plek met 24.175 aanvragen. Denemarken zag een sterke daling in het aantal asielaanvragen. In 2015 vroegen 21.000 mensen in het land asiel aan, in 2016 was dat nog maar 5.300.