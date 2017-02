Meer arrestaties om aanslag nachtclub Istanbul

Meer dan een maand na de bloedige aanslag op de exclusieve nachtclub Reina in Istanbul heeft de Turkse politie opnieuw negen mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hun is lidmaatschap van een terroristische organisatie ten laste gelegd. Dat heeft staatspersbureau Anadolu woensdag bekendgemaakt.

Onder de arrestanten zijn buitenlanders. Islamitische Staat (IS) eiste de verantwoordelijkheid op voor de schietpartij tijdens de nieuwjaarsviering in Reina, waardoor 39 bezoekers om het leven kwamen en tientallen anderen gewond raakten. Volgens Anadolu zitten inmiddels meer dan dertig verdachten vast in verband met deze terreurdaad. Eerder werd de aanslagpleger zelf ook opgepakt in een buitenwijk van de Turkse stad. Het gaat om een man uit Oezbekistan. Zijn vingerafdrukken komen overeen met gevonden afdrukken op de plek van de aanslag en de man heeft bekend.