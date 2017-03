Medische Zending weerspreekt uitlatingen Volksgezondheid over vaccinatiebeleid

De Medische Zending maakt duidelijk dat ze in 2016 een vaccinatiedekking van 65 procent voor het derde prikje heeft bereikt voor het hele binnenland. 59 procent van de kinderen zijn gevaccineerd tegen bof, mazelen en rode hond. Voor gele koorts is dat 55 procent.

Tijdens de persconferentie van president Desi Bouterse zijn uitlatingen gedaan over het vaccinatiebeleid in het binnenland. Vanuit de leiding van het Ministerie van Volksgezondheid is gezegd dat ongeveer 50 procent van de kinderen tussen 0 tot 5 jaar er niet gevaccineerd is, terwijl de vaccins beschikbaar zijn. Ze moeten gekoeld bewaard worden en omdat daar een gebrek aan is zou de vaccins niet zijn gehaald. Volksgezondheid bestempelt het als een gebrek aan communicatie.

Het dekkingspercentage is in samenhang met de afhankelijkheid van politochten voor de toediening of bevoorrading van vaccins, meent het MZ. Daar komt het gebrek aan financiële middelen dan bij kijken. De achterstand in de uitbetaling van subsidie aan het MZ is de voornaamste reden voor het gebrekkige vaccinatiebeleid.

Via de PAHO, de Pan American Health Organization, heeft de medische organisatie twee vaccinkasten aangeschaft. Een derde komt er met hulp vanuit Nederland. Intussen hebben slechts 3 van de 11 MZ-poliklinieken in Oost-Suriname een goed functionerende kast om vaccins op te slaan; nl. Agaigoni, Gonini en Drietabbetje. Het aanschaffen van zo een op zonne-energie werkende kast kost U$ 12.000.