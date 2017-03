Mediatheekkrachten worden milieu focal points

De stichting voor de Ontwikkeling van Radio en Televisie in Suriname, SORT, spitst zich de laatste tijd meer toe op milieueducatie op basisscholen. Daarbij spelen mediatheekkrachten een grote rol. Die worden omgevormd tot milieu focal points. Dit in navolging van de groene leskisten die tot zover aan 150 van de 350 GLO scholen in het land zijn geschonken.

SORT is deze week in Nickerie aan het werk geweest met mediatheekkrachten. Ze gaan de opgedane kennis en informatie dan verder verspreiden, zegt Loes Trustfull, SORT-voorzitter.

SORT wil voor het eind van het jaar alle basisscholen in Suriname hebben voorzien van de Groene leskist.