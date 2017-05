May boos over ‘Europese bemoeienis met verkiezingen’

De Britse premier Theresa May beschuldigt Europese politici en functionarissen woensdag van bemoeienis met de Britse verkiezingen van komende maand. May stelt dat er mensen in Brussel zijn die de gesprekken over het Britse vertrek uit de Europese Unie liever zien mislukken. De premier zegt dat de afgelopen dagen is gebleken hoe zwaar de onderhandelingen tussen Londen en Brussel waarschijnlijk zullen uitvallen. “De Britse uitgangspunten bij de onderhandelingen zijn onjuist weergegeven door de pers op het continent”, zei ze tijdens een toespraak voor haar ambtswoning aan Downing Street.

“De opstelling van de Europese Commissie over de onderhandelingen is verhard en er zijn dreigementen tegen Groot-Brittannië geuit door Europese politici en functionarissen”, vervolgde ze. “Al deze daden zijn bewust getimed om de uitkomst van de verkiezingen te beïnvloeden.” Uit een peiling van onderzoeksbureau Kantar bleek woensdag overigens dat de vooruitzichten voor May rooskleurig zijn. Van de respondenten zei 48 procent een voorkeur te hebben voor haar conservatieve partij, terwijl 24 procent op oppositiepartij Labour wil stemmen.