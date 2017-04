Mate van persvrijheid bezorgt Suriname 20ste plaats op internationale lijst

Suriname staat op de 20ste plaats op de lijst van Journalisten Zonder Grenzen. Dit schrijft De Ware Tijd-online. Ons land is in vergelijking met 2016 twee plaatsen gestegen. Hoe lager de score, hoe hoger de rangschikking. Op de lijst staan in totaal 180 landen. Suriname heeft een score van 16.07, na Jamaica met 12.73 op plek 8, de hoogste binnen de Caricom. Dat ons land redelijk hoog wist te scoren komt doordat er weinig aanvallen zijn op journalisten en het medialandschap variatie vertoond. Maar er is een gebrek aan middelen en training.

Dat een ‘publieke uiting van afkeer’ tegen de regering strafbaar is met maximaal zeven jaar cel als gevolg van een draconische smaad- en lasterwet, is een doorn in het oog van de internationale waakhond voor persvrijheid. Daarnaast vindt ze de Amnestiewet die de moord op onder andere vijf journalisten in 1982 vrijwaart, een ernstige aanfluiting. Op de wereldpersvrijheidslijst 2017 staat Noorwegen op de eerste plaats en Noord-Korea op de laatste positie. Landen als Canada (22ste), Frankrijk (39ste), Groot-Brittannië (40ste) en zelfs de Verenigde Staten van Amerika (43ste), die doorgaan voor zogenoemde kampioenen van de democratie, doen het slechter dan Suriname en andere minderontwikkelde landen.